Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Hessen
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroflächen in Hessen, Deutschland

;
Frankfurt am Main
4
6 immobilienobjekte total found
Büro 19 800 m² in Obertshausen, Deutschland
Büro 19 800 m²
Obertshausen, Deutschland
Fläche 19 800 m²
Etagenzahl 20
Gewerbeimmobilien in Deutschland! Bürokomplex in Frankfurt am Main in einem renommierten Ber…
$126,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Büro 949 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 949 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 3
Ein Paket von Geschäftsräumen in einem neuen Projekt in den Vororten Frankfurt am Main mit l…
$3,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Büro 3 200 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 3 200 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 3 200 m²
Etagenzahl 7
Zum Verkauf steht ein 7-stöckiges renommiertes Büro- und Geschäftshaus im Herzen von Frankfu…
$20,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Büro 949 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 949 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 3
Ein Paket von Geschäftsräumen in einem neuen Projekt im Frankfurter Main mit langfristigen i…
$3,60M
Eine Anfrage stellen
Büro 19 800 m² in Obertshausen, Deutschland
Büro 19 800 m²
Obertshausen, Deutschland
Fläche 19 800 m²
Etagenzahl 20
Gewerbeimmobilien in Deutschland!Bürokomplex in Frankfurt am Main in einem renommierten Bere…
$127,81M
Eine Anfrage stellen
Büro 950 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 950 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 950 m²
Paket von Geschäftsräumen mit langfristigen indexierten Mieten in den Vororten Frankfurt!Qua…
$4,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch

Eigenschaftstypen in Hessen

gewerbeimmobilien
hotels
mietwohnhäuser
anlageimmobilien
laden
Realting.com
Gehen