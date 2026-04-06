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Heaven Building

Türkei, Alanya
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Unsere Makler in Türkei
Emin Tokaev
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Andere Entwickler
Necdet Yapı
Türkei, Didim
Necdet Yapı ist einer der besten und größten Bauunternehmen in Didim, an der Ägäisküste.Unser Ziel ist es, herausragende Projekte zu realisieren und zu bemühen, Wohnungen zu bauen, wo Sie sich glücklich und sicher fühlen.Unser Hauptmerkmal ist, dass wir uns auf Umwelt- und Sozialfaktoren, di…
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Bayraklar
Türkei, Bahcelievler
Wohnimmobilien 3
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KurtSafir
Türkei, Yaylalı
Año de fundación de la compañía 2007
Neue Gebäude 6 Wohnimmobilien 10
Professionelles Know-how eines hohen Profils, akkumulierte Erfahrung, die Verwendung hochwertiger und moderner Technologien, die europäischen Qualitätsstandards entsprechen, haben KurtSafirs Bauprojekte mit Anerkennung im professionellen und architektonischen Umfeld zur Verfügung gestellt, a…
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IKY GROUP ALANYA
Türkei, Alanya
Neue Gebäude 10 Wohnimmobilien 22
Unsere Baufirma startete 2017 ihre Arbeit. Während dieser Zeit haben wir 6 unserer Projekte abgeschlossen (ausgeliefert). Derzeit sind 13 weitere Projekte im Bau. Unser Ziel. Ein wichtiges und zuverlässiges Unternehmen in Alanya mit seinen Qualitätsdienstleistungen im Bausektor zu sein. Jede…
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ILKEM YAPI
Türkei, Mezitli
Año de fundación de la compañía 1999
Neue Gebäude 10 Wohnimmobilien 11
Die «Ilkem Group of Companies», die ihre Arbeit mit «Ilkem Tekstil» begann, gegründet 1998, arbeitet in den Bereichen Bau, Textil, Möbel und Tourismus. Die «Ilkem Group of Companies», die in den Projekten, die sie mit dem «Dora»-Konzept abgeschlossen hat, hohe Lebensqualitätsstandards liefer…
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