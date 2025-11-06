Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Tserkezoi Municipality, Zypern

Stadthaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Tserkezoi Municipality, Zypern
Reihenhaus
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tserkezoi Municipality, Zypern
Reihenhaus
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
For sale is a beautiful townhouse currently under construction in the sought-after area of T…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tserkezoi Municipality, Zypern
Reihenhaus
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tserkezoi Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen