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Wohnimmobilien in Tserkezoi Municipality, Zypern

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89 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/4
Verkauf: Diese moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern befindet sich im Erdgeschoss…
$483,354
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Wohnung 3 zimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Am westlichen Rand von Limassol, nur wenige Schritte vom neuen Casino entfernt, ist ein einz…
$1,08M
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Wohnung in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung
Tserkezoi Municipality, Zypern
Landwirtschaftliches Land von 11311qm in Tserkezoi ist jetzt auf dem Markt erhältlich. Baudi…
$3,75M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 114 m²
Am westlichen Rand von Limassol, nur wenige Schritte vom neuen Casino entfernt, ist ein einz…
$627,443
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Wohnung in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung
Tserkezoi Municipality, Zypern
Zu verkaufen ist ein beeindruckendes Grundstück in der malerischen Gegend von Tserkezoi. Die…
$377,962
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Penthouse in Tserkezoi Municipality, Zypern
Penthouse
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 5/5
Dieses neue Skigebiet bietet eine einzigartige Landschaft neben dem größten Salzsee auf der …
$2,21M
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Wohnung 4 zimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Das neue Golf Resort liegt im Westen von Limassol, weniger als 500 Meter vom neuen Casino, n…
$2,31M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Entdecken Sie stilvolles zeitgenössisches Wohnen in der pulsierenden Zakaki-Region, einer de…
$257,405
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,24M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$1,91M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,24M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$1,91M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Sunset Gardens ist eine erste seiner freundlichen gepflegten Gemeinschaft in Limassol, die m…
$353,489
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Genießen Sie das moderne Wohnen in dieser wunderschön gestalteten 1-Zimmer-Wohnung im oberst…
$274,566
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,07M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,41M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,07M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Entwickelt, so dass Innen- und Außenräume nahtlos vereinheitlicht sind, ruft dieses Projekt …
$1,26M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Ein Geheimnis für ein harmonisches Leben ist ein Zuhause, das unauffällig begriffen ist, um …
$1,68M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein Geheimnis für ein harmonisches Leben ist ein Zuhause, das unauffällig begriffen ist, um …
$1,75M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,40M
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Wohnung in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung
Tserkezoi Municipality, Zypern
Zu verkaufen ist ein beeindruckendes Grundstück in der malerischen Gegend von Tserkezoi. Die…
$345,697
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Erleben Sie ein zeitgemäßes Leben im Herzen von Zakaki, einer der am schnellsten wachsenden …
$388,968
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Reihenhaus in Tserkezoi Municipality, Zypern
Reihenhaus
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Dieses neue Resort mit einem Golfplatz befindet sich neben dem größten Salzsee auf der Insel…
$1,26M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,10M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,40M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,17M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Es könnte eine idyllische Ferienvilla oder ein gemütlich schönes Resort-Haus sein. Was auch …
$2,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 5
Dieses neue Skigebiet bietet eine einzigartige Landschaft neben dem größten Salzsee auf der …
$673,846
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein Geheimnis für ein harmonisches Leben ist ein Zuhause, das unauffällig begriffen ist, um …
$1,96M
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Immobilienangaben in Tserkezoi Municipality, Zypern

mit Garten
mit Meerblick
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