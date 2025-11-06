Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Tserkezoi Municipality, Zypern

2 Zimmer
12
3 Zimmer
11
4 Zimmer
12
17 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,07M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,41M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Nestled in the heart of Limassol Greens, this Villa is designed with one central idea: life …
$6,33M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,16M
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,09M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,09M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Tserkezoi Municipality, Zypern

Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen