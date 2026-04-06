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Mansions in Tremithousa, Zypern

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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
For sale is a modern maisonette in the desirable area of Tremithousa. This off-plan property…
$288,613
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
For sale: a stunning off-plan maisonette located in the charming village of Tremithousa. Thi…
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Immobilienangaben in Tremithousa, Zypern

mit Garten
Günstige
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