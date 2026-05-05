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Häuser mit Garage in Tremithousa, Zypern

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villen
27
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 3 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Neue Häuser und Maisonetten in einer ruhigen Wohngegend von Paphos. Moderne Architektur, ger…
$294,724
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Immobilienangaben in Tremithousa, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
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