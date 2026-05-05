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Monatliche Miete für Villen mit Bergblick in Zypern

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7-Schlafzimmer-Villa in Parekklisia, Zypern
7-Schlafzimmer-Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 350 m²
Diese außergewöhnliche, maßgeschneiderte Villa bietet auf einem umfangreichen Privatgrundstü…
$41,007
pro Monat
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Fox Smart Estate Agency
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6-Schlafzimmer-Villa in Fyti, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
HINWEIS: Bereit in 3 Wochen - einen Monat. Entdecken Sie raffiniertes Wohnen in dieser auße…
$4,691
pro Monat
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6-Schlafzimmer-Villa in Fyti, Zypern
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Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
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Immobilienangaben in Zypern

mit Garten
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