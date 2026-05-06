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Langfristige Miete von Villen in Larnaka, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Larnaka, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Charmantes antikes Haus im Zentrum von Larnaca — Near Metro Supermarket Einzigartiges antik…
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3-Schlafzimmer-Villa in Oroklini, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese freistehende Villa befindet sich im touristischen Gebiet Oroklini, umgeben von einem g…
$2,344
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