Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Moni, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in einer atemberaubenden zeitgenössischen Residenz in Moni Bereich in einer neu e…
$6,166
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
3-Schlafzimmer-Villa in Moni, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in einer atemberaubenden zeitgenössischen Residenz in Moni Bereich in einer neu e…
$5,893
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen