Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Langfristige Vermietung
  4. Wohnung
  5. Golfplatz

Monatliche Miete für wohnungen in der Golfplatznähe in Zypern

Paphos
34
Nikosia
32
Larnaka
23
Peyia
7
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine seltene Erklärung Residenz bietet Privatsphäre, Skala und ununterbrochene Aussichten in…
$9,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Zypern

penthäuser

Immobilienangaben in Zypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Realting.com
Gehen