  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Langfristige Vermietung
  4. Wohnung
  5. Bergblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Zypern

Paphos
39
Nikosia
32
Larnaka
25
Peyia
7
Zeig mehr
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Lasa, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Lasa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 321 m²
Three -IN - One We are thrilled to introduce three enchanting properties for rent in the …
$3,484
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
pro Monat
Eine Anfrage stellen
