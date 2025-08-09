Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Strovolos, Zypern

8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Steigen Sie in eine Welt von raffinierter Eleganz mit dieser außergewöhnlichen 3-Zimmer-Wohn…
$4,669
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese charmante Zwei-Zimmer-Wohnung, befindet sich im zweiten Stock eines kleinen privaten G…
$1,080
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Luxurious 2 bedroom apartment partly furnsihed in an exclusive, quiet neighborhood in Old St…
$1,199
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
An exceptional 3 bedroom penthouse in Strovolos area offering bespoke and stylish interiors …
$1,996
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
For Rent 2 Bedroom plus office space furnished Apartment in Eleonon area of strovolos close …
$1,417
pro Monat
Wohnung in Strovolos, Zypern
Wohnung
Strovolos, Zypern
Fläche 456 m²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Nestled within the prestigious locale of Strovolos, this exquisite, newly constructed apartm…
$1,689
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
pro Monat
