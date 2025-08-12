Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Nikosia, Zypern

Nikosia
32
44 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Verwöhnen Sie mit diesem exquisiten 2-Zimmer-Wohnung, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vo…
$1,459
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
For rent an Architecturally Designed apartment of 3 bedroom  with roof garden in the central…
$1,635
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 304 m²
Step into a realm of luxury and elegance with this remarkable entire-floor penthouse, situat…
$6,866
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
This elegant apartment, conveniently situated within walking distance to Nicosia's city cent…
$1,635
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
For Rent Super Luxurious 3 bed Penthouse in Nicosia, Ayioi Omologites , duplex penthouse loc…
$1,996
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Nikosias berühmtestes neues Gebäude bietet voll möblierte Apartments mit Service. Alles mit…
$2,772
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Quiet Gem In A Bustling Inner City Hub located in  Agioi Omologites, to the most fantastic a…
$2,616
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
pro Monat
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

