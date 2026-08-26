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Wohnungen am Meer in Polis Chrysochous, Zypern

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Polis
10
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
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$927 619
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Ihr Mittelmeer entkommen Awaits Steigen Sie in raffinierte Küstenleben mit dieser außergewö…
$798 559
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
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$904 573
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ihr privater Slice of Mediterranean Paradise Erleben Sie das ultimative Küstenleben mit die…
$743 248
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
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Polis Chrysochous, Zypern
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Fläche 141 m²
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
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$1,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
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Polis Chrysochous, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
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$645 300
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
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Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
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Fläche 121 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
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Schlafräume 3
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese charmante Zwei-Zimmer-Maisonette in Latchi ist ideal für Käufer, die ein renoviertes H…
$293 842
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
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$896 507
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
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Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
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Wohnung 5 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 244 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$606 486
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Eigenschaftstypen in Polis Chrysochous

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Polis Chrysochous, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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