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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Polis Chrysochous, Zypern

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Polis
10
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 244 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$606 486
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Eigenschaftstypen in Polis Chrysochous

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Polis Chrysochous, Zypern

mit Garten
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Günstige
Luxuriös
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