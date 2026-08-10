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Wohnungen am Meer in Peyia, Zypern

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1 Zimmer
11
2 Zimmer
38
3 Zimmer
153
4 Zimmer
88
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 7 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 355 m²
Luxurious Villa in Peyia Village near Sea Caves with seperate title deeds Situated on the …
$4,13M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 244 m²
Zu verkaufen ist ein Schlüssel bereit, moderne freistehende Bungalow, bietet großzügige Wohn…
$2,88M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 244 m²
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$2,88M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$3,80M
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Wohnung 3 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$478,531
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$1,74M
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Wohnung 3 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Coral Bay, Peyia, Paphos, Zypern
$354,737
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$521,660
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$597,123
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Wohnung 6 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$683,767
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$526,785
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Wohnung 7 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 7 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 319 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$2,29M
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Wohnung 5 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 440 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$2,58M
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Wohnung 5 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Sea Caves, Peyia, Paphos, Zypern
$1,25M
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Wohnung 5 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$869,434
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Wohnung 7 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 7 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 333 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Sea Caves, Peyia, Paphos, Zypern
$4,35M
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Wohnung 5 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$2,34M
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Wohnung 5 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Coral Bay, Peyia, Paphos, Zypern
$982,028
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Sea Caves, Peyia, Paphos, Zypern
$1,02M
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$782,490
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$767,275
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