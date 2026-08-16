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Wohnungen am Meer in Paralimni, Zypern

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
49
4 Zimmer
17
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Protaras, Famagusta, Zypern
$623,713
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Wohnung 2 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Paralimni, Famagusta, Zypern
$155,928
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Wohnung 3 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Paralimni, Famagusta, Zypern
$173,839
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Protaras, Famagusta, Zypern
$624,170
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