Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

Paralimni
11
Protaras
5
15 immobilienobjekte total found
Geschäft 62 m² in Paralimni, Zypern
Geschäft 62 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
Dieses ausgezeichnete Second-Hand-Geschäft bietet einen praktischen Innenraum von 61,5 m2, i…
$179,294
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 620 m² in Frenaros, Zypern
Gewerbefläche 620 m²
Frenaros, Zypern
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 620 m²
Eine kommerzielle Entwicklung, innerhalb von drei Grundstücken in Frenaros gebaut. Die Entwi…
$695,111
Eine Anfrage stellen
Investition 5 230 m² in Paralimni, Zypern
Investition 5 230 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 5 230 m²
Dieses Projekt ist eine atemberaubende neue Entwicklung außerhalb des Zentrums der perneras …
$17,13M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 130 m² in Paralimni, Zypern
Geschäft 130 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 130 m²
Zum Verkauf: Geräumiges Geschäft mit einer Innenfläche von 130 Quadratmetern, ideal gelegen …
$329,669
Eine Anfrage stellen
Hotel in Paralimni, Zypern
Hotel
Paralimni, Zypern
Hotel for sale in Protaras area. For any serious required please contact us. The hotel is f…
$18,85M
Eine Anfrage stellen
Hotel 7 400 m² in Paralimni, Zypern
Hotel 7 400 m²
Paralimni, Zypern
Schlafräume 190
Fläche 7 400 m²
Four star beachfront hotel for sale in Protaras area. For any required please contact us.
$25,50M
Eine Anfrage stellen
Büro 155 m² in Paralimni, Zypern
Büro 155 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 155 m²
Zu verkaufen: Geräumiges Gewerbegebäude mit einer Gesamtfläche von 155 m2, im Zentrum von Pa…
$763,444
Eine Anfrage stellen
Büro 421 m² in Deryneia, Zypern
Büro 421 m²
Deryneia, Zypern
Fläche 421 m²
Ein Büro zum Verkauf in Deryneia. Es befindet sich im Erdgeschoss eines gemischten Gebäudes.…
$573,466
Eine Anfrage stellen
Geschäft 150 m² in Kapparis, Zypern
Geschäft 150 m²
Kapparis, Zypern
Fläche 150 m²
Resort-Style Kommerzielle Gelegenheit in Kapparis Erleben Sie Premium-Geschäftspotenzial in …
$564,744
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Hotel in Paralimni, Zypern
Hotel
Paralimni, Zypern
Sea Front Land in Protaras area Exclusive property - Ideal for the development of Mixed Used…
$9,98M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 68 m² in Paralimni, Zypern
Geschäft 68 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 68 m²
Zum Verkauf: gepflegtes Geschäft mit Nebenbesitz, mit einer Innenfläche von 68 m2, ideal gel…
$179,294
Eine Anfrage stellen
Hotel in Paralimni, Zypern
Hotel
Paralimni, Zypern
Schlafräume 123
A Beach Front (am Meer) Hotel & Spa in Protaras Tourist Area - 123 Zimmer Das Hotel & Spa am…
$17,13M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 575 m² in Frenaros, Zypern
Geschäft 575 m²
Frenaros, Zypern
Fläche 575 m²
Das Anwesen verfügt über drei angrenzende Grundstückspakete mit einem Supermarkt, einem Lage…
$817,751
Eine Anfrage stellen
Investition 1 494 m² in Frenaros, Zypern
Investition 1 494 m²
Frenaros, Zypern
Schlafräume 31
Fläche 1 494 m²
Dieses Angebot bezieht sich auf eine 75%-Besitzbeteiligung an einem Paar benachbarter Grunds…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Investition 275 m² in Paralimni, Zypern
Investition 275 m²
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Diese Eigenschaft entspricht dem halben Teil des Grundstücks, das sich auf ein 2-stöckiges W…
$411,160
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Paralimni Deyneia Municipality

hotels
anlageimmobilien
laden
Realting.com
Gehen