Anlageimmobilien in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

Investition 5 230 m² in Paralimni, Zypern
Investition 5 230 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 5 230 m²
Dieses Projekt ist eine atemberaubende neue Entwicklung außerhalb des Zentrums der perneras …
$17,13M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 494 m² in Frenaros, Zypern
Investition 1 494 m²
Frenaros, Zypern
Schlafräume 31
Fläche 1 494 m²
Dieses Angebot bezieht sich auf eine 75%-Besitzbeteiligung an einem Paar benachbarter Grunds…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Investition 275 m² in Paralimni, Zypern
Investition 275 m²
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Diese Eigenschaft entspricht dem halben Teil des Grundstücks, das sich auf ein 2-stöckiges W…
$411,160
Eine Anfrage stellen
