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Bungalows am Strand in Bezirk Paphos, Zypern

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Peyia
3
Chloraka
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Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
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7 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403,313
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf: Dieser charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen im Herzen von Ta…
$377,962
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403,313
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Bungalow in Kissonerga, Zypern
Bungalow
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$541,591
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Bungalow in Kissonerga, Zypern
Bungalow
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$541,591
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TekceTekce
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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