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Bungalows mit Bergblick kaufen in Bezirk Paphos, Zypern

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Peyia
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Chloraka
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Koinoteta Chloraka
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Koinoteta Talas
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5 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Bungalow in Kallepeia, Zypern
Bungalow
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Zum Verkauf: Ein gemütlicher 3-Zimmer-Zweibett-Bungalow in Kallepia Village Eingebettet in…
$195,827
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf: Dieser charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen im Herzen von Ta…
$377,962
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Bungalow in Polis Chrysochous, Zypern
Bungalow
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Dieses einzigartige Anwesen ist ein freistehendes Bungalow, das einen unverbauten und Panora…
$1,59M
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

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