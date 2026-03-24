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Herrenhaus mit Garten kaufen in Paphos, Zypern

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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Beautifully finished and modern in style, this two bedroom townhouse features an open plan l…
$438,692
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