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Häuser zur Langzeitmiete in Pachna, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Pachna, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pachna, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Schönes traditionelles Steinhaus drei Schlafzimmer mit Panoramablick in Pachna (Pano Pachna)…
$1,057
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Immobilienangaben in Pachna, Zypern

mit Garten
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