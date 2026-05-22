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Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Pachna, Zypern

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Haus 3 Schlafzimmer in Pachna, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pachna, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Schönes traditionelles Steinhaus drei Schlafzimmer mit Panoramablick in Pachna (Pano Pachna)…
$1,057
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