Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Langfristige Miete von wohnungen in Nikosia, Zypern

Nikosia
32
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Exuding opulence and elegance, this superb ground-floor residence nestled in the esteemed Li…
$2,180
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

mit Schwimmbad