Langfristige Miete von wohnungen in Nikosia, Zypern

Nikosia
32
26 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
This Modern building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style faciliti…
$2,180
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
A beautiful  one  bedroom apartment  is available for rent in the City Center
$2,772
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
A spacious and bright  apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  one…
$2,772
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
While this residential building in Nicosia can certainly function as a residence, the lifest…
$10,898
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Luxury Apartment for Rent in the heart of Nicosia. It’s just like living in your personal 7*…
$4,032
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 262 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$3,269
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,487
pro Monat
Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

mit Garten