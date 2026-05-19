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Monatliche Miete für Häuser mit Pool in Limassol Municipality, Zypern

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Haus 5 zimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Im historischen Zentrum von Limassol steht eine außergewöhnliche Designer-Residenz mit 5 Sch…
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
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