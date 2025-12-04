Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Meerblick

Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Limassol Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Zur Miete steht ein geräumiges Oberhaus mit 2 Lagern in der gesuchten Gegend von Agios Nicol…
$1,844
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen