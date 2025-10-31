Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Limassol Municipality, Zypern

6 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated ground-floor house in the desirable area of Ag…
$3,484
pro Monat
Haus 5 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 280 m²
Upper floor 5 bedroom house located in Agia Triada area of Limassol. The house is close to…
$4,645
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Nice four bedroom ground floor house located in Mesa Geitonia area is available now. The h…
$2,903
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Available for rent, this beautiful used house offers a comfortable living space of 230 m2, i…
$3,368
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Renovated four bedroom house in Agia Triada area. Located near the city centre having a shor…
$3,484
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Lovely four bedroom house located in Kolossi is available now. The house is built in two l…
$4,064
pro Monat
