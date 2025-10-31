Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Limassol Municipality, Zypern

Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Charming two bedroom apartment available furnished in the exclusive Panthea Hills. Stunning…
$2,206
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
This beautifully renovated apartment is now available for rent in Potamos Germasogeias. Loca…
$2,322
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Nice two bedroom apartment located in Agios Nektarios is available now. It has internal cove…
$1,510
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
For rent: spacious 2-bedroom apartment in the desirable area of Agia Trias. This fully furni…
$2,090
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Located on the sea front road, the property is a couple of minutes walk to the Marina and th…
$2,032
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Laiki Lefkothea is available now. It h…
$2,090
pro Monat
Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Fläche 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
pro Monat
Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

