Monatliche Miete für wohnungen in der Golfplatznähe in Limassol Municipality, Zypern

penthäuser
12
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine seltene Erklärung Residenz bietet Privatsphäre, Skala und ununterbrochene Aussichten in…
$9,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
