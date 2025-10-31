Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Limassol Municipality, Zypern

11
11 immobilienobjekte total found
Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Fläche 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 7 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Fläche 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
pro Monat
Eine Anfrage stellen

