Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Tserkezoi Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine seltene Erklärung Residenz bietet Privatsphäre, Skala und ununterbrochene Aussichten in…
$9,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine seltene Erklärung Residenz bietet Privatsphäre, Skala und ununterbrochene Aussichten in…
$9,395
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tserkezoi Municipality, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Realting.com
Gehen