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Mansions am Meer in Limassol District, Zypern

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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Luxus Strand Maisonette zum Verkauf in der Germasogeia Tourist Area, Limassol. Dieses komple…
$951,883
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