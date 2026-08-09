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Wohnungen am Meer in Larnaka, Zypern

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129
studio-wohnungen
16
1 Zimmer
210
2 Zimmer
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27 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Pervolia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
++ COURTYARD PLATINUM Nordzypern Iskele Bogaz Modernes Resort Wohnen mit starkem Inve…
$249,559
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Wohnung 5 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$422,219
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Wohnung 5 zimmer in Pervolia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$2,98M
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TekceTekce
Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$431,211
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Wohnung 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$937,253
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Wohnung 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Entdecken Sie Komfort und Qualität in diesem gut ausgestatteten Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei…
$243,974
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Wohnung 2 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/4
Moderne, voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zyp…
$181,562
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Wohnung 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$1,02M
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Wohnung 7 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 7 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 247 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$730,124
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Wohnung 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$620,026
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Wohnung 4 zimmer in Maroni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Maroni, Larnaka, Zypern
$445,041
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Penthouse 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$780,213
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Wohnung 2 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$260,071
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/8
Dieses bevorstehende Wohnprojekt bietet ein modernes und luxuriöses Wohnerlebnis, das sowohl…
$410,795
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Wohnung 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 79 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$632,142
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Penthouse 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 3/4
Erleben Sie geräumiges und sicheres Küstenleben in diesem wunderschön gestalteten Zwei-Zimme…
$323,408
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Wohnung 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 196 m²
Stockwerk 4/12
A unique Sky Residences project in the vibrant centre of the city of Larnaca, next to the Ne…
$1,03M
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Wohnung 13 zimmer in Pano Lefkara, Zypern
Wohnung 13 zimmer
Pano Lefkara, Zypern
Zimmer 13
Schlafräume 9
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pano Lefkara, Larnaka, Zypern
$3,10M
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Penthouse 6 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 108 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$842,856
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Wohnung 2 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$373,431
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Wohnung 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$556,552
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Wohnung 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$368,749
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Wohnung 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$450,443
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Wohnung 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$491,230
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$465,254
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Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

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