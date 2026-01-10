Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

1 Zimmer
48
2 Zimmer
56
3 Zimmer
45
4 Zimmer
19
3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung
Pyrgos Lemesou, Zypern
Zu verkaufen: Geräumiges Feld in der ruhigen Gegend von Pyrgos Lemesou. Dieses große Grundst…
$218,941
Wohnung 3 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 3/6
$2,15M
Wohnung 3 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/7
$2,37M
