Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studios in Koinoteta Chloraka, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Studio Apartment. Die Bewohner können aus stilvollen Studios, 1 & 2-Zimmer-Wohnungen und Mai…
$231,611
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen