Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kallepeia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Kallepeia, Zypern

3 Zimmer
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
For sale is a charming semi-detached bungalow nestled in the picturesque village of Kallepia…
$209,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
The specific Agricultural land in Kallepia typically features fertile soil, ideal for cultiv…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kallepeia, Zypern

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen