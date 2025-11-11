Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Kallepeia, Zypern

Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Kallepeia, Zypern

