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Penthäuser am Meer in Germasogeia, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Germasogeia, Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$754,206
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Penthouse 5 zimmer in Germasogeia, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 302 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Germasogeia, Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$1,66M
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