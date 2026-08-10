Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Germasogeia
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Germasogeia, Zypern

;
gewerbeimmobilien
34
büros
6
laden
3
Miethaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Miethaus 1 740 m² in Germasogeia, Zypern
Miethaus 1 740 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 17
Fläche 1 740 m²
Etagenzahl 5
Wirklich ein Ort zu bleiben - Luxus am besten. Innovatives Design in einem beliebten Bereich…
$4,08M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 795 m² in Germasogeia, Zypern
Miethaus 795 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 795 m²
Etagenzahl 3
Dieser kleine Block von vier verschiedenen Zwei-Zimmer-Wohnungen in Limassol hat alle Eigens…
$2,12M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen