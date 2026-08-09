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Wohnimmobilien in Yeri, Zypern

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$330,891
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Wohnung in Yeri, Zypern
Wohnung
Yeri, Zypern
Fläche 335 m²
Dreistöckiges Gebäude in Latsia-Geri, Nicosia. Im Grundstück befindet sich ein dreistöckiges…
$445,239
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$154,080
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Dieses schöne Haus, komplett renoviert im Jahr 2025, befindet sich in einer ruhigen Wohngege…
$407,705
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Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Haus 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Ein-Zimmer-Haus in einem riesigen 711 qm Grundstück in Geri zum Verkauf zur Verfügung. Die W…
$295,116
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$176,907
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Komplett renovierte 4 Schlafzimmer Freistehendes Haus in sehr guter Lage in Geri Bereich. Da…
$426,729
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Dieses exquisite Penthouse ist ein Meisterwerk moderner Eleganz und Raffinesse. Diese Reside…
$413,614
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Das Deluxe-Komplex in Geri besteht aus 6 eleganten Häusern, die luxuriösen Wohn- und Wohnkom…
$754,692
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Modernes 4-Zimmer-Haus in Geri zum Verkauf. Dieses Haus ist von einem großen Gartenbereich b…
$905,631
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken in einer ruhigen Nachbarschaft, bietet diese…
$154,080
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$291,040
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Dieses geräumige Haus ist derzeit im Bau und bietet eine Gesamtfläche von 180 m2 auf einem 2…
$394,899
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$279,627
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Haus 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Haus Dieses größere Haus bietet 141 m2 Innenraum und eine Gesamtfläche von 296 m2, …
$423,936
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
4-Zimmer Freistehendes Haus Wohnungen & Wohnräume Dieses kommende moderne Einfamilienhaus m…
$522,055
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Haus 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Haus Dieses elegante Haus bietet 129 m2 Innenwohnfläche und eine Gesamtbaufläche vo…
$394,899
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$388,053
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Ein brandneues, unmöbliertes 4-Zimmer-Doppelhaus, in 2024 gebaut, bietet modernes Design, En…
$435,551
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$180,331
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Eingebettet in der ruhigen Geri-Bereich, bietet dieses gemütliche 3 Schlafzimmer Haus komfor…
$360,435
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$241,995
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$371,846
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Haus 4 zimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
For sale:  three-bedroom house located in a peaceful residential neighborhood in Geri, Nicos…
$361,283
MwSt.
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Freistehendes 4-Zimmer-Haus zum Verkauf in der Gegend von Geri in Nicosia. Das Erdgeschoss b…
$508,365
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Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken in einer ruhigen Nachbarschaft, bietet diese…
$359,520
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$176,907
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$279,627
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