  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Fasoula Lemesou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Fasoula Lemesou, Zypern

3 Zimmer
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Fassoula, Zypern
Wohnung
Fassoula, Zypern
In einer ruhigen und ländlichen Gegend der Fasoula Community, im Stadtteil Limassol, steht e…
$168,251
Eine Anfrage stellen
