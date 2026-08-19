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Wohnungen in Fasoula Lemesou, Zypern

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Fassoula, Zypern
Wohnung
Fassoula, Zypern
Land zum Verkauf im schönen Dorf Fasoulla. Diese erstklassige Lage überblickt das Dorf und i…
$1,00M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 195 m²
$1,07M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 204 m²
Drei-Zimmer-Wohnung im Bau mit Dachgarten in Pantheon - Provinz Limassol, mit 167 qm.m. über…
$1,10M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Fassoula, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Fassoula, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Fasoula, Limassol (Lemesos), Zypern
$782,490
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Wohnung 2 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 2
Fläche 159 m²
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen neue Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern und Dachgarten in der Touristenge…
$1,10M
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
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Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen neue Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern und Dachgarten in der Touristenge…
$1,10M
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Immobilienangaben in Fasoula Lemesou, Zypern

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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