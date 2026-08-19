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Wohnimmobilien in Fasoula Lemesou, Zypern

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16 immobilienobjekte total found
Villa in Fasoula Lemesou, Zypern
Villa
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Bali Haus A - ein einzigartiges Haus in Palodia, Limassol, wo Bali-inspirierte Architektur a…
$1,10M
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Haus 4 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
Eine brandneue luxuriöse 4-Zimmer-Wohnung in einer exklusiven Hillside-Entwicklung im begehr…
$682,894
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Haus 5 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 393 m²
Eine brandneue luxuriöse 5-Zimmer-Wohnung in einer exklusiven Hillside-Entwicklung im begehr…
$1,12M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 3 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Eine brandneue Luxus-Villa mit 3 Schlafzimmern in einer exklusiven Hanganlage in der begehrt…
$619,234
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Haus 3 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Eine brandneue Luxus Villa mit 3 Schlafzimmern in einer exklusiven Hillside-Entwicklung im b…
$619,234
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Wohnung in Fassoula, Zypern
Wohnung
Fassoula, Zypern
Land zum Verkauf im schönen Dorf Fasoulla. Diese erstklassige Lage überblickt das Dorf und i…
$1,00M
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
3 neue Häuser im Bau in Fassoula Limassol Bereich zwei Doppel- und ein Einfamilienhaus Grun…
$729,192
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Haus 4 Schlafzimmer in Fasoula Lemesou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Eine brandneue luxuriöse 4-Zimmer-Wohnung in einer exklusiven Hillside-Entwicklung im begehr…
$665,532
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Haus 5 Schlafzimmer in Fassoula, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Fassoula, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 460 m²
Zum Verkauf steht ein atemberaubendes Einfamilienhaus im charmanten Dorf Fasoula Lemesou. Di…
$2,29M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 195 m²
$1,07M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 204 m²
Drei-Zimmer-Wohnung im Bau mit Dachgarten in Pantheon - Provinz Limassol, mit 167 qm.m. über…
$1,10M
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Villa in Limassol District, Zypern
Villa
Limassol District, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese atemberaubende freistehende Villa wird in einem Projekt in der renommierten G…
$3,37M
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Wohnung 4 zimmer in Fassoula, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Fassoula, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 1
Wohnsiedlung – Fasoula, Limassol (Lemesos), Zypern
$782,490
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Wohnung 2 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 2
Fläche 159 m²
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen neue Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern und Dachgarten in der Touristenge…
$1,10M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
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Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 145 m²
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Immobilienangaben in Fasoula Lemesou, Zypern

mit Terrasse
Günstige
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