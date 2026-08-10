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Anlageimmobilien in Famagusta, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Investition 275 m² in Paralimni, Zypern
Investition 275 m²
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Diese Immobilie entspricht dem halben Anteil des Grundstücks, das sich auf ein 2-stöckiges W…
$424,967
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Investition 5 230 m² in Paralimni, Zypern
Investition 5 230 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 5 230 m²
Dieses Projekt ist eine atemberaubende Neuentwicklung im Zentrum von Perneras Touristengebie…
$17,71M
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