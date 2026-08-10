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Büroräume in Famagusta, Zypern

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Paralimni
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4 immobilienobjekte total found
Büro in Paralimni, Zypern
Büro
Paralimni, Zypern
Stockwerk 1
Büro Die Büroeinheit ist darauf ausgelegt, einen raffinierten und hochfunktionellen Arbeitsr…
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Büro 118 m² in Paralimni, Zypern
Büro 118 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 118 m²
Ein Mixed-Use-Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktionalität und Qualität kombinie…
$373,455
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Büro in Paralimni, Zypern
Büro
Paralimni, Zypern
Stockwerk 1
Büro Die Büroeinheit ist darauf ausgelegt, einen raffinierten und hochfunktionellen Arbeitsr…
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Büro 109 m² in Paralimni, Zypern
Büro 109 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 109 m²
Ein Mixed-Use-Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktionalität und Qualität kombinie…
$326,487
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