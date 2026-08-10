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Gewerbeimmobilien in Famagusta, Zypern

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Agia Napa
3
Paralimni
8
13 immobilienobjekte total found
Büro in Paralimni, Zypern
Büro
Paralimni, Zypern
Stockwerk 1
Büro Die Büroeinheit ist darauf ausgelegt, einen raffinierten und hochfunktionellen Arbeitsr…
$372,952
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Gewerbefläche 620 m² in Frenaros, Zypern
Gewerbefläche 620 m²
Frenaros, Zypern
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 620 m²
Eine kommerzielle Entwicklung, innerhalb von drei Grundstücken in Frenaros gebaut. Die Entwi…
$614,602
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Investition 275 m² in Paralimni, Zypern
Investition 275 m²
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Diese Immobilie entspricht dem halben Anteil des Grundstücks, das sich auf ein 2-stöckiges W…
$424,967
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TekceTekce
Gewerbefläche in Agia Napa, Zypern
Gewerbefläche
Agia Napa, Zypern
Etagenzahl 2
Modernes Küstenleben - Boutique Wohngebäude In einem begehrten Küstenviertel vereint dieses …
$3,43M
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Restaurant, Café in Paralimni, Zypern
Restaurant, Café
Paralimni, Zypern
In der ruhigen und malerischen Gegend von Protaras gelegen, stellt dieses riesige Grundstück…
$2,60M
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Büro 118 m² in Paralimni, Zypern
Büro 118 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 118 m²
Ein Mixed-Use-Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktionalität und Qualität kombinie…
$373,455
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Büro in Paralimni, Zypern
Büro
Paralimni, Zypern
Stockwerk 1
Büro Die Büroeinheit ist darauf ausgelegt, einen raffinierten und hochfunktionellen Arbeitsr…
$326,047
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Investition 5 230 m² in Paralimni, Zypern
Investition 5 230 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 5 230 m²
Dieses Projekt ist eine atemberaubende Neuentwicklung im Zentrum von Perneras Touristengebie…
$17,71M
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Gewerbefläche 113 m² in Agia Napa, Zypern
Gewerbefläche 113 m²
Agia Napa, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Ein fantastisches Restaurant im Herzen von Ayia Napa, Famagusta. Dieses hervorragende Restau…
$1,18M
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Geschäft 300 m² in Sotira, Zypern
Geschäft 300 m²
Sotira, Zypern
Fläche 300 m²
Erstaunliche Restaurant-zypriotische Taverne zum Verkauf in Sotira Dorf mit großem Ruf in ga…
$590,232
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Geschäft in Kapparis, Zypern
Geschäft
Kapparis, Zypern
Etagenzahl 3
Resort-Style Kommerzielle Gelegenheit in Kapparis Erleben Sie erstklassiges Geschäftspotenzi…
$646,373
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Gewerbefläche in Agia Napa, Zypern
Gewerbefläche
Agia Napa, Zypern
Etagenzahl 2
Modern Coastal Living – Boutique Wohnhaus Dieses Boutique-Gebäude mit geringem Risiko verein…
$3,65M
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Büro 109 m² in Paralimni, Zypern
Büro 109 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 109 m²
Ein Mixed-Use-Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktionalität und Qualität kombinie…
$326,487
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Eigenschaftstypen in Famagusta

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