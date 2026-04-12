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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in East Paphos Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Konia, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Zur Miete: Eine geräumige Wohnung im Erdgeschoss in der sehr wünschenswerten und ruhigen Ge…
$4,950
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5-Schlafzimmer-Villa in Geroskipou, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Zur Miete: Diese schlüsselfertige, freistehende Villa bietet geräumiges und luxuriöses Wohne…
$10,936
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Immobilienangaben in East Paphos Municipality, Zypern

mit Garten
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